Olaydan önce metamfetamin kullandığını ve bu sebeple halüsinasyon gördüğünü ileri süren sanık, olayın kazara gerçekleştiğini, eşini kasten öldürmediğini iddia etti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında - Son Dakika

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