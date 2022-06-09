Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında

09.06.2022 16:42
Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında

Bursa'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (41) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik istenen raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirtti.

Savunmasını yapan sanık Necati G, kızının verdiği ifadede, eşini saçından tutup yerde sürüklediğine yönelik iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Olaydan önce metamfetamin kullandığını ve bu sebeple halüsinasyon gördüğünü ileri süren sanık, olayın kazara gerçekleştiğini, eşini kasten öldürmediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde 31 Ağustos 2021'de Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da eşini bıçakla öldüren sanık yeniden hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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