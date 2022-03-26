Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca intihara kalkıştı - Son Dakika
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Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca intihara kalkıştı

26.03.2022 15:15
Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren koca intihara kalkıştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'taki evlerinde emekli öğretmen Yusuf (70) ile eşi Aynur Karayün (62), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Yusuf Karayün'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yusuf Karayün, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı Bursa'da eşini bıçaklayıp öldüren emekli öğretmen, intihara kalkıştı Bursa'da eşini bıçaklayıp öldüren emekli öğretmen, intihara kalkıştı

Karacabey, İntihar, Emekli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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