Bursa'da eşini boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Keskin (35), maktul Emine Keskin'in yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık Ahmet Keskin, eşi ile bazı nedenlerle iki yıl tartışmalar yaşadıklarını söyledi.

Dört çocuk babası olduğunu belirten Keskin, "Kızlarımı ve kayınpederimi çok seviyorum, böyle bir olay yaşandığı için onlardan özür diliyorum." diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eşini kasten öldürdüğü gerekçesiyle sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Bursa'da 2017 yılının mayıs ayında, ailevi sorunlarını konuşmak için otomobille Dereçavuş Mahallesi'ne giden Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin (32) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Ahmet Keskin tarafından boğulduğu belirtilen kadın yaşamını yitirmişti. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.