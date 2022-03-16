Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi - Son Dakika
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Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi

16.03.2022 16:12
Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi

Bursa'da, boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren adam son duruşmada, "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi.

Bursa'da, boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren adam son duruşmada, "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok" dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alıp cezayı 20 yıla düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos 2021 tarihinde Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Gökce (53), boşandığı eşi İlhan Gökce (57) tarafından 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Aynı binada oturan çocukları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Gökce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İlhan Gökce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İlhan Gökce, daha önce yaptığı savunmasında, "Ben kalp hastasıyım. O gün uzun süre yatarak tedavi gördüğüm Çekirge Devlet Hastanesi'nden taburcu oldum. Hastaneden çıkınca, kızımız hakkında olur olmaz laflar konuştuğunu duyduğum, boşandığım eşim Fatma Gökce'nin yanına gittim. Benzer lafları bana da söyledi. Erkekliğimin olmadığını öne sürdü. Hakaret etti. Ben de dayanamayıp mutfaktan aldığım bıçakla istem dışı onu yaraladım. Pişmanım" dedi.

İlhan Gökce'nin yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada, sanık avukatı Erdal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vekili hazır bulundu. Tutuklu sanık İlhan Gökce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, daha önceki ifadesini tekrarlayıp, "Keşke o gün hastaneden çıkmasaydım. Hastanede ölüp kalsaydım da Fatma yaşasaydı. Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok. Söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü İlhan Gökce'ye, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda yaşanan tahrikle bu cezayı 24 yıla düşüren mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alarak Gökce'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA

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Eşini öldürüp, 'Bunun savunulacak yanı yok' dedi, iyi halden 20 yıl hapis aldı Eşini öldürüp, 'Bunun savunulacak yanı yok' dedi, iyi halden 20 yıl hapis aldı Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!

Çekirge Devlet Hastanesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da eşini öldüren adama iyi hal indirimi - Son Dakika


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