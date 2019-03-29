Son Dakika Haberleri: Bursa'da Eşini Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da Eşini Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

43 dakika önce

Bursa'da, boşanmak istediği gerekçesiyle eşini bıçaklayarak öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da Eşini Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Bursa'da, boşanmak istediği gerekçesiyle eşini bıçaklayarak öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "eşini kasten öldürmek" suçundan tutuklu Tahsin Taner Açıkgöz, maktul Fatma Açıkgöz'ün yakınları ve avukatları katıldı.

Önceki duruşmalardaki savunmasını tekrar eden sanık Açıkgöz, son sözünde "Takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

Daha sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, Tahsin Taner Açıkgöz'e 20 yıl hapis cezası verdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden ve bir markette çalışan 3 çocuk annesi Fatma Açıkgöz (34), şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'e boşanma davası açmıştı.

Uzaklaştırma kararı da bulunan Tahsin Taner Açıkgöz, 3 Şubat 2017'de eşini iş yerine giderken takip etmiş, park halindeki bir otomobilin arkasına saklanmış ve yanından geçen Fatma Açıkgöz'e arkasından saldırarak bıçaklayıp kaçmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamış, zanlı ise bir süre sonra polise teslim olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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