Bursa'da eşini öldüren sanık "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle yargılanacak - Son Dakika

Bursa'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Osmangazi ilçesinde eylül ayında tartıştığı 2 çocuk annesi eşi E.G'yi (34) liseye giden kızının önünde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen N.G. (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu N.G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

N.G. iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle boğuşma esnasında bıçağın karnına geldiğini, onu böyle görünce evden çıktığını, akabinde ise polisin kendisini yakaladığını anlattı.

Sanık ve maktulün kızları ise olay tarihinde babasının evde annesi ile tartıştığını, "sizi öldüreceğim" diye bağırdığını aktardı.

Babasının bir anda mutfağa doğru koştuğunu, eline aldığı bıçak ile annesinin saçlarından tutarak yere savurduğunu belirten genç kız, babasının annesine 5-6 defa bıçak savurduğunu kaydetti.

İddianamede, makulün karın kısmında bıçak yarasına rastlanılmadığı ifade ederek, "Bu haliyle gerek tanık anlatımı gerek ölü muayene tutanağından şüpheli şahsın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiğinden beyanlarına itibar edilmemiştir." değerlendirilmesi yer aldı.

Sanığın ikametinden aldığı bıçak ile eşi E.G'yi birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğünün deliller ile beyanlardan sabit olduğu bildirilen iddianamede, N.G'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öldürülen kadının annesinin gözyaşları dinmiyor

Evladının acısını yaşayan anne Zehra Y, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Zehra Y, AA muhabirine, 10 yıl evli olan kızının damadı tarafından sürekli olarak kıskanıldığını söyledi.

Olaydan önce damadının kızına bıçak çektiğini belirten Zehra Y, "Aradan bir süre geçtikten sonra sabah evlerinde kavga etmişler. Benim kız üstünü başını falan yırtmış, 'Yeter, bıktım artık. Dayanamıyorum' diye. Sonra kalkıp gidiyor mutfaktan bıçak alıyor. Getiriyor, baştan korkutma amaçlı mı bilmiyorum, saldırıyor ama torun görmüyor. Donup kalıyor. Ciğerini, kalbini parçalamış. Kızımı öldürene kadar 6 kere bıçak vurmuş, öyle dediler hastanede." diye konuştu.

Zehra Y, damadının kendisini de tehdit ettiğini belirterek, "Yavrum öldü. Kurtarılsın şu kadınlar. Her gün bir kadın ölüyor." dedi.

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini vurgulayan maktulün annesi, şunları kaydetti:

"Ben yandım, o da orada sürünsün istiyorum. Benim uykum yok. 2 aydır uyku uyumuyorum ve korkuyorum. Gelip bir taraftan çıkacak bizi öldürecek korkusu var benim üstümde. Torunlarıma da söylüyorum, çok korkuyorum evde yalnız kalmaya."