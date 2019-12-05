Son Dakika Haberleri: Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Son Dakika Güncel Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

6 saat önce

Bursa'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Bursa'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Aksakal (41), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Aksakal, olayın kasıtlı gerçekleşmediğini öne sürerek, "Ben eşimi öldürecek, çocuklarımı annesiz bırakacak nitelikte psikopat bir katil değilim. Beni çocuklarım hayatta tutmaktadır. Keşke böyle bir olay olmasaydı, keşke ben ölseydim. Takdir mahkemenindir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak müebbet hapse düşürdü.

Sanığa ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, bunu da para cezasına çevirdi.

Karacabey ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Erkan Aksakal, tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı (35) tabancayla başından vurmuştu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.

Aksakal, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı
Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da eşini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]