Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi - Son Dakika
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Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi

07.03.2022 17:21
Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi

BURSA'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, silahını temizlerken eski koruması O.D.'yi kazara topuğundan vurduğu öne sürüldü.

BURSA'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, silahını temizlerken eski koruması O.D.'yi kazara topuğundan vurduğu öne sürüldü. O.D. hastanede tedaviye alınırken, suçlamaları kabul etmeyen Altepe hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan işlem yapıldı.

Olay, cuma günü Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait iş yerinde yakın arkadaşları ve dostlarıyla toplantı yaptığı öğrenilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, iddiaya göre temizliğini yaptığı tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan mermi eski yakın koruması O.D.'nin topuğuna isabet etti. Hastaneye kaldırılan O.D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Recep Altepe'nin ifadesi alındı. O.D.'nin silahını temizlerken kendisini vurduğunu öne süren Altepe hakkında 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan işlem başlatıldı. O.D. şikayetçi olmazken, Altepe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Altepe, Bursa'da 2009- 2017 yılları arasında iki dönem büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı


Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi
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Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu! Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu! Kadın isterse başarır Kadın isterse başarır

Recep Altepe, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da eski başkan Altepe, korumasını vurduğu suçlamasıyla ifade verdi - Son Dakika


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