POLİS MEMURU, ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ESKİ EŞİNİN ARACINI MESLEKTAŞINA TAKİP ETTİRMİŞ - Son Dakika
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POLİS MEMURU, ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ESKİ EŞİNİN ARACINI MESLEKTAŞINA TAKİP ETTİRMİŞ

23.08.2022 10:43

BURSA'da eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Bilal Ağır'ın (52), cinayet günü meslektaşına 'suçlu...

BURSA'da eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Bilal Ağır'ın (52), cinayet günü meslektaşına 'suçlu takip' yaptığını söyleyerek, eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği ortaya çıktı. Bilal Ağır'ın aracın yerini tespit ettirip yürüyerek olay yerine geldiği ve aracın otopark girişinde durdurduktan sonra cinayetleri işlediği ifade edildi.

Polis memuru Bilal Ağır, 12 Şubat'ta otopark girişinde 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı kendisiyle aynı soyadı taşıyan, okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip dövdükten sonra, tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

'UZUN SÜRELİ TAKİBE ALDI'

Bilal Ağır hakkında Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Bilal Ağır'ın daha önce iki kere evlenip iki kere boşandığı Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması nedeniyle meslektaşına 'suçlu takip' yaptığını beyan ederek eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran 26 DC 016 plakalı aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yahya Aydın ile Yasemin Ağır araçtan indikten sonra tartıştığına yer verildi.

'POLİS OTOSUNU GÖRÜNCE ATEŞE DEVAM ETTİ'

Bilal Ağır'ın, Yahya Aydın'a silahını doğrulttuğu, Yasemin Ağır'ın engel olmaya çalıştığı, sanığın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya Aydın'a ateş ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Ağır yola doğru giderken, sanığın Aydın'ın başına ateş ettiği, sonra boşandığı eşine doğru yönelerek ona ateş ettiği kaydedildi. Bilal Ağır'ın müdahale için gelen polis otosunu görünce yeniden Yahya Aydın'ın yanına giderek başına ateş ettiği, Yasemin Ağır'ın da yanına giderek yeniden ateş ettiğinin, kamera görüntüleriyle sabit olduğu anlatıldı.

'SANIK, MAKTÜLLERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADI'

Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak 'sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği' belirtilen 19 sayfalık iddianamede, sanığın 'tasarlayarak eski eşi öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'olası kastla nitelikli yaralama' suçlarından cezalandırılması istendi. Bilal Ağır, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: DHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS MEMURU, ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ESKİ EŞİNİN ARACINI MESLEKTAŞINA TAKİP ETTİRMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİS MEMURU, ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ESKİ EŞİNİN ARACINI MESLEKTAŞINA TAKİP ETTİRMİŞ - Son Dakika
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