Bursa'da eski mankenin evinde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da eski mankenin evinde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası

24.12.2020 13:33
Bursa'da eski mankenin evinde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eski manken Alev Ç'nin evindeki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin açılan davanın sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eski manken Alev Ç'nin evindeki bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin açılan davanın sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Onur Yılgün'ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sadık Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Ş, "Aldatıldım. Alev'le uzun süreli ilişkimiz vardı. 5 aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik ve hastaneye gittik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur'dur." savunmasını yaptı.

Yılgün'ün yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanığı müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, ilk müdahaleyi kimin yaptığı belirlenemediğinden haksız tahrik hükümleri uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü. Ayrıca, sanığın tutukluğunun devamına karar verildi.

Olay

Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında, eski manken Alev Ç'nin evine giden Sadık Ş. ile Onur Yılgün arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılgün bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Sadık Ş, Alev Ç. ve İsa Ö. gözaltına alınmış, Sadık Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Mudanya, Karar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da eski mankenin evinde işlenen cinayetin sanığına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika


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