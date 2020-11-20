Bursa'da eski nişanlısının babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Keles ilçesinde, eski nişanlısının babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kırsal Kıranışıklar Mahallesi'nde yaşayan E.G. (39), aynı mahallede yaşayan eski nişanlısının babası Mustafa D'nin (62) evine gitti.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada zanlı, Mustafa D'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Mustafa D'yi Keles Devlet Hastanesine kaldırdı. Mustafa D, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası ormanlık alana kaçan E.G, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.