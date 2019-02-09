Son Dakika Haberleri: Bursa'da Eski Sevgili Dehşeti

Bursa'da Eski Sevgili Dehşeti

1 saat önce

Bursa'da eski sevgili dehşeti Eski kız arkadaşını kafasından, onun erkek arkadaşını ise bacaklarından vurduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu.

Bursa'da Eski Sevgili Dehşeti, System.String[]
Bursa'da eski sevgili dehşeti
Eski kız arkadaşını kafasından, onun erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu. Genç kız ağır yaralanırken, erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp D. ile kız arkadaşı Bahar Demir (23), birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi. Yanındaki silahı çıkartan Ömer Z., Bahar Demir'i kafasından, Eyüp D.'yi ise bacaklarından vurdu. Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından iki genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun ağır, Eyüp D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, firar eden şüpheliyi arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti

Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:23:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Eski Sevgili Dehşeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]