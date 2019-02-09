Bursa
'da eski sevgili dehşeti
Eski kız arkadaşını kafasından, onun erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu
BURSA - Bursa'nın İnegöl
ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu. Genç
kız ağır yaralanırken, erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mesudiye
Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp
D. ile kız arkadaşı Bahar Demir (23), birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi. Yanındaki silahı çıkartan Ömer Z., Bahar Demir'i kafasından, Eyüp D.'yi ise bacaklarından vurdu. Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından iki genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun ağır, Eyüp D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
, firar eden şüpheliyi arıyor.