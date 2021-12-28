Bursa'da eski sevgilisini zorla otomobile bindirip darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisini zorla otomobile bindirip uzaklaştırdıktan sonra darbettiği öne sürülen sanık ile araç sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ozan B, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Emre Ö, olay günü araca bindikleri sırada Burcu Can E.ile aralarında arbede yaşandığını, darbetme kastıyla hareket etmediğini iddia etti.

Sanık ayrıca, araç durduktan sonra olay yerinden kaçmadığını ileri sürerek, "Burcu'nun sesine yönelenler oldu. Ben arabadan indikten sonra araba ile birlikte Burcu'yu orada bıraktım. Tekrar kendisini araçta zorla tutmak gibi bir eylemim olmadı. Burcu arabadan indikten sonra kendisini tutmadım. Yolun karşısına geçip taksiye bindim. Kendisi arabanın dışındaydı." diye kendini savundu.

Sanık Ozan B. ise "Mekanda çalışıyor olmam sebebiyle Emre beyin ricası ile değil üstlerimin emriyle aracı kullandım. Işıklarda Burcu bağırmaya başlayınca ben arabayı bırakıp direk kaçtım. Sürüş esnasında yetkili Ahmet beyi arayarak araçtaki tartışma durumunu bildirdim. Araçtan ayrıldıktan sonra taksi ile tekrar iş yerine döndüm. Emre beyin dediği gibi onun söylemesi ile araçtan inmedim." diye konuştu.

Tanıkların dinlendiği duruşmada iddia makamı, tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Emre Ö, müştekinin soruşturma aşamasında kendisinden arkadaşları aracılığıyla para istediğini ileri sürerek, "Ben suç işlemedim. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Ozan B. ise beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Emre Ö'nün tahliyesine, Ozan B. hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasına ve iki sanığa yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ekim ayında Osmangazi ilçesinde, iddiaya göre Burcu Can E, bir eğlence merkezinde karşılaştığı eski erkek arkadaşı tarafından zorla araca bindirilerek darbedilmişti. Darp raporu olan kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Emre Ö. tutuklanmış, aracı kullanan Ozan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.