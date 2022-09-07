Gördükleri sonrası çılgına dönen motosikletli genç, eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu - Son Dakika
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Gördükleri sonrası çılgına dönen motosikletli genç, eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu

07.09.2022 11:45

Bursa'da yaşanan kıskançlık krizi dehşet anlarına neden oldu. Saldırgan genç, beraber görünce motosikletle takip ettiği eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu. Yeni sevgilinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Bursa'da motosikletle seyreden Tuğba İ. (26) ile sevgilisi Hasan D.'yi (25) fark edip bir başka motosiklet ile peşlerine düşen Alican Ö. (28) isimli kişi, bir süre takip ettikten sonra çifte saldırdı. Tuğba İ.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Alican Ö. önce Hasan D.'nin kafasına vurdu ardından da belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek kalça kısmından yaraladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN MOTORSİKLETİ ÇALIŞMADI

Hasan D. kanlar içerisinde yerde kalırken, Alican Ö. kaçmak istedi ancak bir süre motosikleti çalışmadı. Motosikletin çalışmasıyla birlikte Alican Ö. bölgeden hızlıca uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan D.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi Alican Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gördükleri sonrası çılgına dönen motosikletli genç, eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gördükleri sonrası çılgına dönen motosikletli genç, eski sevgilisinin yeni sevgilisini kalçasından vurdu - Son Dakika
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