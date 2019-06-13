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Bursa'da esrarengiz olay: Çocuklar köpeklerin cansız bedenlerini asansör boşluğunda buldu

1 saat önce

Bursa'da esrarengiz olay: Çocuklar köpeklerin cansız bedenlerini asansör boşluğunda bulduBURSA - Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi.

Bursa'da esrarengiz olay: Çocuklar köpeklerin cansız bedenlerini asansör boşluğunda buldu
BURSA - Bursa'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda bulunan iki köpeğin cansız haldeki görüntüsü polisi harekete geçirdi.
Olay, Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen çocuklar inşaatın önünden geçerken kötü kokular duyunca içeri girdi. Yağışla birlikte su dolan asansör boşluğunda iki köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar hemen 155 polis imdat hattını aradı. Olay yerine gelen ekipler köpeklerin ölüm sebeplerini araştırmak için çalışma başlattı.
Bursa'da esrarengiz olay: Çocuklar köpeklerin cansız bedenlerini asansör boşluğunda buldu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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