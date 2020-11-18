Bursa'da eşya taşıma şaşırtan görüntü - Son Dakika

Bursa'da eşya taşıma şaşırtan görüntü
18.11.2020 12:08
Bursa'da eşya taşıma şaşırtan görüntü Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler ev eşyalarını tehlikeli bir yöntemle taşıdı.
Bursa'da eşya taşıma şaşırtan görüntü
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler ev eşyalarını tehlikeli bir yöntemle taşıdı. Eşyaların binanın balkonlarından elden ele aktarılarak ikinci kata taşınması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getiren şahıslar, ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yöntemle 2'nci katta bulunan eve kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1'nci katın balkonundaki 2 kişiye uzattılar. Ardından 2'inci katın balkonundaki şahıslara uzanan eşyalar eve taşınmış oldu. Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması ve hiçbir önlem alınmaması cep telefonu kamerasıyla sokakta yaşayan vatandaşlarca kaydedildi.
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