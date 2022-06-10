Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi

10.06.2022 11:09

Bursa'da hijyen kurallarını ve insan sağlığını hiçe sayarak et ve et ürünlerini yerlerde depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin topladığı yaklaşık 3 ton et imha edilecek.

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

BASKINA GELEN EKİPLERLE PAZARLIK YAPTI

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü. Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

51 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

İşte olay yerinden görüntüler;

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi - Son Dakika
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