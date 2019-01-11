Son Dakika Haberleri: Bursa'da Etkili Lodos, Yerini Sağanağa Bıraktı

Bursa'da Etkili Lodos, Yerini Sağanağa Bıraktı

1 saat önce

BURSA'da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar yerini bugün sağanağa bıraktı.

Bursa'da Etkili Lodos, Yerini Sağanağa Bıraktı, System.String[]
BURSA'da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar yerini bugün sağanağa bıraktı.

Bursa'da, 2 gündür etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan lodos, şehrin pek çok noktasında evlerin çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu. Lodos, bugün öğle saatlerinde yerini hafif rüzgar ve sağanağa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, yağmurlu hava 15 Ocak Salı gününe kadar devam edecek, salı akşam saatlerinden itibaren de Bursa'da kar yağışı yeniden başlayacak.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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