Etkili olan şiddetli lodos anaokulunun çatısını uçurdu - Son Dakika

Bursa'da zaman zaman etkisini artıran şiddetli lodos bir anaokulunun çatısında hasara neden oldu.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki Üstün Üründül İlkokulunun bahçesinde bulunan anaokulunun çatısı uçtu.

Etrafa saçılan parçaların isabet ettiği bir ev ve baraka ile Sedat Sağ'a ait hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Evi ve barakası zarar gören Burak Yüz, gazetecilere, sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Dışarı çıktığında çatı parçalarının evlerine doğru geldiğini gördüğünü belirten Yüz, "Can olarak çok şükür bir kaybımız yok ama maddi zararımız büyük." dedi.

Olayın ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.