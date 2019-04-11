Son Dakika Haberleri: Bursa'da Etkili Yağış Kazalara Sebep Oldu

Bursa'da Etkili Yağış Kazalara Sebep Oldu

13 dakika önce

Bursa'da yağışın etkili olmasıyla birlikte meydana gelen kazalar trafiği olumsuz etkiledi.

Bursa'da Etkili Yağış Kazalara Sebep Oldu, System.String[]
Bursa'da yağışın etkili olmasıyla birlikte meydana gelen kazalar trafiği olumsuz etkiledi.

Bursa yakın çevre yolunda 39 DD 527 plakalı ticari araç sürücüsü yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybetti. Virajı alamayan kamyonet trafik tabelasına çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, trafiğin kısa süreli olumsuz etkilenmesine sebep oldu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
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