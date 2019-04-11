Bursa'da Etkili Yağış Kazalara Sebep Oldu
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Bursa'da yağışın etkili olmasıyla birlikte meydana gelen kazalar trafiği olumsuz etkiledi.
Bursa'da yağışın etkili olmasıyla birlikte meydana gelen kazalar trafiği olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
Bursa yakın çevre yolunda 39 DD 527 plakalı ticari araç sürücüsü yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybetti. Virajı alamayan kamyonet trafik tabelasına çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, trafiğin kısa süreli olumsuz etkilenmesine sebep oldu. - BURSA
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