Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

10.06.2022 10:37

Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediBURSA Geçtiğimiz gün Bursa genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BURSA Geçtiğimiz gün Bursa genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derelerde taşkın meydana gelirken, yollar suyla kaplandı. Çıkan hortum ise korkuya neden oldu.

Bursa'nın merkezinde ve çevre ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla kaplanırken, derelerde taşkın yaşandı. Sağanak yağışın tadını ise çocuklar çıkardı. Suyla kaplanan yolda oynayan çocukların eğlence dolu anları cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede tüm şehirde etkisini gösteren sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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