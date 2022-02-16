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Bursa'da ev alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da ev alev alev yandı

16.02.2022 22:17
Bursa'da ev alev alev yandı

Bursa'da bir evde çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir evde çıkan yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunanlar ise kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Yangın, 19.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Bayrak sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı sararken evde bulunanlar hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu evin bir odası kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da ev alev alev yandı
Bursa'da ev alev alev yandı

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Fethiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ev alev alev yandı - Son Dakika


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