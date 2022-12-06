Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi - Son Dakika
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Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi

06.12.2022 10:53

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evde çıkan yangında üst kat komşusu çıkan yangını film gibi camdan sarkarak izledi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Yangın sırasında komşusunun yaptığı ise herkesi şaşkına çevirdi.

KOMŞUSU YANGINI İZLEDİ

Evde bulunan bir oda alev alev yanarken üst katta oturan kişi ise yangını camdan seyretti. Komşunun yangını izlerken herhangi bir korku emaresi göstermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Alev alev yanan evi komşusu film izler gibi izledi

CEP TELEFONU İLE O ANLAR KAYDEDİLDİ

Alevler kısa sürede büyürken; bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Alev alev yanan evi komşusu film izler gibi izledi
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Görükle, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi - Son Dakika

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