Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Yangın sırasında komşusunun yaptığı ise herkesi şaşkına çevirdi.

KOMŞUSU YANGINI İZLEDİ

Evde bulunan bir oda alev alev yanarken üst katta oturan kişi ise yangını camdan seyretti. Komşunun yangını izlerken herhangi bir korku emaresi göstermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

CEP TELEFONU İLE O ANLAR KAYDEDİLDİ

Alevler kısa sürede büyürken; bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.