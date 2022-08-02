Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti - Son Dakika
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Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti

02.08.2022 23:30

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Olay yerine giden polis memuru, zili çalmasının ardından kapının açılmasıyla eve girmek istedi. Gözü dönen kiracı polis memurunu pompalı tüfekle vuruldu. Olay yerine özel harekat polisi çağrılırken, pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı aynı silahla canına kıydı.

Bursa'da Gürsu ilçesinde oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı, pompalı tüfekle tehditler savurunca olay polise intikal etti. Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi.

KAPI AÇILINCA İÇERİYE GİREN POLİS POMPALIYLA VURULDU

Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru gözü dönen kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TESLİM ÇAĞRISINA UYMAYIP İNTİHAR ETTİ

Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel hareket polisi çağırıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Ev sahibiyle kavga eden kiracı, zili çalıp içeri girmek isteyen polisi vurduktan sonra intihar etti
Ev sahibiyle kavga eden kiracı, zili çalıp içeri girmek isteyen polisi vurduktan sonra intihar etti
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Ev sahibi ile kavga eden kiracı müdahale eden polisi vurup intihar etti Ev sahibi ile kavga eden kiracı müdahale eden polisi vurup intihar etti Bursa'da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti Bursa'da hareketli dakikalar: Ev sahibini rehin alan kiracı, polis memurunu pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti
Kaynak: İHA

kiracı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti - Son Dakika
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