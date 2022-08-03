Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
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Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti

03.08.2022 01:15
Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti

BURSA'da, ev sahibi ile tartışan Mahmut B. (43), ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine, binanın 3'üncü katında bulunan terastan pompalı tüfekle ateş açıp, 1 polis memurunu yaraladı.

BURSA'da, ev sahibi ile tartışan Mahmut B. (43), ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine, binanın 3'üncü katında bulunan terastan pompalı tüfekle ateş açıp, 1 polis memurunu yaraladı. Yaklaşık 2 saat boyunca polise direnen Mahmut B., özel harekat ekiplerinin eve operasyon düzenlediği sırada tüfekle intihar etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Gürsu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Ev sahibi Halil Ç., iddiaya göre, evini bakımsız kullanan kiracısı Mahmut B.'yi, 6 ay içerisinde evden çıkarmak istedi. Kiracısının evi belirtilen sürede boşaltmaması üzerine eve giden Halil Ç., kiracısı Mahmut B. ile tartışmaya başladı. Ev sahibi Halil Ç., kiracısının silahlı tehdidi üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu.

POMPALI TÜFEKLE POLİSE ATEŞ AÇTIPompalı tüfekle ev sahibini tehdit eden Mahmut B., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine binanın 3'üncü katındaki teras bölümünden ateş açtı. Bacağına saçma isabet eden polis memuru Ahmet B. yaralanırken, arkadaşını güvenli bölgeye taşıyan polis ekipleri destek istedi. Takviye talebi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Ahmet B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ, İNTİHAR ETTİOlay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı. Mahmut B., polisin 2 saatlik ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevredeki binalara keskin nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. Eve giren özel harekat ekipleri, Mahmut B.'nin pompalı tüfekle kendine ateş ettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mahmut B.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti - Son Dakika

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