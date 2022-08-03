Olay, saat 20.30 sıralarında Gürsu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Ev sahibi Halil Ç., iddiaya göre, evini bakımsız kullanan kiracısı Mahmut B.'yi, 6 ay içerisinde evden çıkarmak istedi. Kiracısının evi belirtilen sürede boşaltmaması üzerine eve giden Halil Ç., kiracısı Mahmut B. ile tartışmaya başladı. Ev sahibi Halil Ç., kiracısının silahlı tehdidi üzerine polisi arayarak ihbarda bulundu.

BURSA'da, ev sahibi ile tartışan Mahmut B. (43), ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine, binanın 3'üncü katında bulunan terastan pompalı tüfekle ateş açıp, 1 polis memurunu yaraladı. Yaklaşık 2 saat boyunca polise direnen Mahmut B., özel harekat ekiplerinin eve operasyon düzenlediği sırada tüfekle intihar etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ev sahibi ile tartıştı; terastan ateş açtığı tüfekle 1 polisi yaralayıp, intihar etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.