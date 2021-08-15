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Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı - Son Dakika

Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı

15.08.2021 09:12

Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavgaya akrabalarında karışması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı

BURSA - Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavgaya akrabalarında karışması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi ile kiracı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmaya akrabalarında karışması üzerine giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen ekipler kalabalıklaşan grubu ayırmakta zorlanırken destek ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte kavga son buldu. Olayla ilgili taraflar göz altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı
Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı

Yıldırım, kavga, Bursa, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ev sahibi ile kiracının kavgasında mahalle karıştı - Son Dakika


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