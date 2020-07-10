Bursa'da ev yangını, 1 saatte söndürüldü - Son Dakika

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı 'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 7 kişi, yangını fark edince hemen dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı ev, kulllanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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