Bursa'da Ev Yangını
1 saat önce
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Bursa
'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Konak
Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın en alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri çağrıldı.
Ekipler, alevlerden ve dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi sepet yardımıyla kurtardı.
Dumandan etkilenen 4 kişi çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:48 Kaynak: AA
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