Son Dakika Haberleri: Bursa'da Ev Yangını

Bursa'da Ev Yangını

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Çamdere Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında Mesut Vardar'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Vardar ve komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, Güncel
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