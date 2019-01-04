Bursa'da Ev Yangını
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi
Çamdere Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında Mesut Vardar'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden Vardar ve komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: AA
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