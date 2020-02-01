Bursa'da ev yangını - Son Dakika

Bursa'da ev yangını
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında, tek katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında, tek katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesi'nde, Önder Kap'a ait ahşap tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin ahır olarak kullanılan bölümündeki hayvanları kurtardı.
Yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
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