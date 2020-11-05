Bursa'da ev yangını - Son Dakika

Bursa'da ev yangını

05.11.2020 08:05
Bursa'da ev yangını, System.String[]

BURSA'da 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

BURSA'da 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, Kemal Bengü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Binada oturanlar, kısa sürede evlerini tahliye etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, alt kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Evin kullanılmaz hale glediği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını
Bursa'da ev yangını

Osmangazi, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da ev yangını - Son Dakika


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