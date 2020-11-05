Bursa'da ev yangını - Son Dakika

Bursa'da ev yangını
05.11.2020 08:05
BURSA'da 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
BURSA'da 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Merkez Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, Kemal Bengü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın üst katında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Binada oturanlar, kısa sürede evlerini tahliye etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, alt kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Evin kullanılmaz hale glediği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çalışanlarından duygulandıran İzmir mesajı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor