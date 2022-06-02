Bursa'da evde çıkan yangın, panik dolu anlar yaşattı

Bursa'da bir evde çıkan yangında mahalleli panik dolu anlar yaşadı. Yangının sigara izmariti nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir evde çıkan yangın büyüdü. Alevlerin yükselmesiyle daireyi kaplayan yangını ev sahibi göz yaşları içerisinde izledi. Duruma dayanamayan ev sahibi fenalaşınca komşuları yardımına koştu. İddia edilene göre, yangın sigara izmariti yüzünden çıktı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle yangın kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA