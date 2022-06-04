Bursa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bursa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

04.06.2022 13:34
Bursa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Yağız Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği evde bulunan Hakan ve Busenur Bayındır ile onları dışarı çıkarmaya çalışan komşuları Levent Karabıyıkoğlu dumandan etkilendi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede söndürülen ve evde büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Çıkan yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı Çıkan yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı 8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı 8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı: Dumandan etkilen 6 işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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