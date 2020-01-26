Bursa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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Bursa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Bursa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Küçükbalıklı Mahallesi Kırkpınar Sokak'ta, Hayriye Yıldız'ın (74) yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndüren ekipler, evin enkazında yaptıkları incelemede Yıldız'ın cesedini buldu.

Yıldız'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hayriye Yıldız, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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