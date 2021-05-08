Bursa'da evde oyun oynarken başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde oyun oynadığı sırada başı pencere korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa Bozan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Süleymaniye Mahallesi Yıldız Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki evinde oyun oynayan Bozan'ın başı, pencere korkuluklarına sıkıştı.
Ailesinin tüm çabasına rağmen başını çıkaramaması üzerine, itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından korkulukları genişleterek, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA
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