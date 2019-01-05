Son Dakika Haberleri: Bursa'da Evden Hırsızlık İddiası

Bursa'da Evden Hırsızlık İddiası

14 dakika önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir evin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Evden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir evin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vakıf Mahallesi'nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'ye ait iki katlı evin duvarının bazı kişiler tarafından delindiğini fark etti. Kontrol amaçlı duran ekipler, kendilerini görüp kaçmaya başlayan şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan E.A, U.Ü, K.A, M.A, V.O, M.T. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:38 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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