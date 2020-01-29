Bursa'da evden hırsızlık iddiası - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli ya da şüphelilerin yaklanması için çalışma başlatıldı.

Arapzade Mahallesi Hamzalı kara yolu üzerindeki bir eve giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler yaklaşık ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konutun kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi.

Polis eve giren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.