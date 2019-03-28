Bursa'da Evin Önündeki Doğal Gaz Kutusu Alev Aldı
1 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın önündeki koltukta çıkan yangının doğal gaz kutusuna sıçraması sonucu evde hasar meydana geldi.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde bir binanın önündeki koltukta çıkan yangının doğal gaz kutusuna sıçraması sonucu evde hasar meydana geldi.
Kemerçeşme Mahallesi Vatan Sokağı'nda iki katlı boş bir binanın önüne bırakılan koltukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin önünde bulunan doğal gaz kutusuna da sıçradı.
Doğal gaz hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay yerine sevk edilen doğal gaz dağıtım firması ekipleri, sokaktaki gazı kesti. İtfaiye
ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın birinci katındaki dairede hasara yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:13 Kaynak: AA
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