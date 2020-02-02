Bursa'da evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Son Dakika

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Bursa'da evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:10 Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Kumsaz Mahallesi 516. Sokak'ta Hüseyin Göçen'in (70) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri söndüren ekipler, Göçen'in dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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