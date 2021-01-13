Bursa'da evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şevketiye Mahallesi'nde A.P'nin adresine operasyon gerçekleştirdi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlının evinde yapılan aramalarda 16 litre sahte rakı ile kaplara doldurulmuş bir miktar sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.P'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.