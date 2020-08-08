Bursa'da evindeki eşyayı balkondan atan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde evindeki eşyayı balkondan atan kadın gözaltına alındı.
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan E.Ç. kendini eve kitledi.
Evdeki eşyaya zarar veren E.Ç, masa, koltuk, sandalye ve televizyonu balkondan atmaya başladı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sinir krizi geçirdiği belirtilen E.Ç'yi ikna edemeyen polis, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kapıyı balyozla kırarak eve girdi.
Polis ekipleri, E.Ç'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.