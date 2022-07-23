Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu - Son Dakika
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Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu

23.07.2022 13:56
Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphelisi evine girdiği yalnız yaşayan kadını boğazlayarak bayılttı, sonrasında evi soyarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, hırsızlık şüphelisi evine girdiği yalnız yaşayan kadını boğazlayarak bayılttı, sonrasında evi soyarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi, yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın (56) dairesine pencereden girdi. Mutfakta yatan kadını, boğazlayarak bayıltan hırsız, evi didik didik aradı. Kadının, cüzdanındaki emekli maaşından kalan 2 bin 200 lira ile telefonu ve kartlarını alıp kaçtı.

Sabah saat 08.00 sıralarında kendine gelen kadın, üst komşularına giderek yardım istedi. Komşuları durumu polise bildirdi. Boğazından yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın tedavinin ardından polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Olayı anlatan mağdur Müzeyyen Aslan(56), "Gece saat 01.00 de yattım. Mutfakta uyuyakalmışım. Mutfağın camı açık kalmış. Bir ara bir ses geldi kulağıma. Kalkıp oturdum. Hırsızla göz göze geldim. Sakallı, beyaz şapkalı, maskeli biriydi. Üzerime gelip boğazıma yapıştı. Kanepe üzerine düşmüşüm. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Emekli maaşımdan kalan 2 bin 200 TL ile telefonumu çalmış. Bizi mi buluyor bunlar ya" dedi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi arıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu - Son Dakika
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