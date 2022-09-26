Bursa'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

26.09.2022 12:40

Bursa'da evine kurduğu zaman ve ısı ayarlı düzenekle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Bursa'da evine kurduğu zaman ve ısı ayarlı düzenekle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.M'nin (35) ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan zaman ve ısı ayarlı düzenek ile 4 kök halinde 1,5 metre uzunluğunda kenevir, 711 gram kurutulmuş esrar, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirdi.

Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan C.M, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerden sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kenevir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da evinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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