Evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 zanlı yakalandı (2) - Son Dakika

Bursa'da evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte artan hırsızlık olayları üzerine "Askı" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametlerin balkon ve pencerelerine tırmanarak kent merkezinde 49, ilçelerde 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan E.K, B.Y, Z.D, B.Ş, M.T, E.K. ve M.E.N. yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda hırsızlık malı ve ikametlerden anahtarları alınarak çalınan 6 otomobil, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerin evlere girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.