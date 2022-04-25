Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti

25.04.2022 16:21
Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

"Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

Olay yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Canbolat, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek, "Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, Başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak." diye konuştu.

Görgü tanığı olayı anlattı

Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı.

Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da evlerin arasına düşen uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika


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