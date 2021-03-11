Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar - Son Dakika

Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar

11.03.2021 13:42
Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar, System.String[]

Bursa'da yaşayan Yörük bir aile evinin üst katını binden fazla antika obje ile adeta müzeye çevirdi.

Bursa'da yaşayan Yörük bir aile evinin üst katını binden fazla antika obje ile adeta müzeye çevirdi. Ev sahibi Firdevs – Aydın Akman çifti, kültürlerini yaşatmak adına böyle bir şey yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Firdevs ve Aydın Akman çifti Yörük Türkmen geleneğini evlerinde yaşatıyor. Evlerinin üst katına binden fazla antika obje ile doldurarak adeta müzeye çeviren Akman çifti, kendi aralarında düzenledikleri etkinliklerle kültürlerini gelecek kuşaklara aktarıyor.

Tarım aletlerinden silahlara, eski radyolardan çömleklere, saatlerden süs eşyalarına kadar yüzlerce objeyi 15 yıldır toplayan Aydın Akman, "Toplayıp depoda duran eşyalarımızı çok fazla değerlendiremiyorduk. Sonra evimizin üstünde bize aile olan bir daireyi bu iş için kullanalım istedik. Büyük objeleri getiremedik, onlar köyde duruyor. Tarım aletlerinden giyim kuşama kadar, evde hamur yaptığımız teknelere kadar her şey mevcut. Hayvanlarımıza taktığımız çanlarımız da duruyor. Binden fazla eşyamız var. Bursa'nın içinde eşimizle dostumuzla, yöresel yemeklerimizle Yörük kültürünü yaşatıyoruz. Bizim gecelerimize sıra gecesi değil de konak gecesi diyoruz. Pandemiden dolayı yapamıyoruz ama ondan önce ayda en az bir kere toplanıyorduk. Gün yapmaya çevirmiştik. Günlerimizi burada yapıyorduk" dedi.

Ellerindeki objeleri satmadıklarının altını çizen Aydın Akman, "İnsanlar bizim bu tarz eşyalar biriktirdiğimizi biliyor ve önce bize getiriyorlar. Bizde bütçemiz doğrultusunda satın alıyoruz. Biz satıcı değiliz. Biz sadece sergiliyoruz. Geçmişimizi çocuklarımıza göstermek, kültürümüzü yaşatmak için böyle bir şeye giriştik" diye konuştu.

Firdevs Akman ise evlerinde kültürlerini yaşattıklarını belirterek, "Ahbaplarımızla birlikte oturuyoruz. Yemek yiyor, çay içiyoruz. Türküler söylüyoruz. Evimizi görenler çocukluk yıllarına iniyor, hayran kalıyorlar. Komşularımız da çok beğeniyor. Her yerden misafirlerimiz geliyor. Dedelerimizin, ninelerimizin kullandığı eşyaları evimizde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Samet Doğru/İHA)

Osmangazi, Tarım, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da evlerinde biriktirdikleri antika eşyalarla Yörük kültürünü yaşatıyorlar - Son Dakika


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