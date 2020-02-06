Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı - Son Dakika

Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu H.D. ile F.K.'nin yakalandığını, 5.5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Bursa'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu H.D. ile F.K.'nin yakalandığını, 5.5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün öğle saatlerinde Bursa Nilüfer'de yapılan ihbar üzerine şüpheli hareketler sergileyen H.D. ve F.K. polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamada, H.D. ve F.K.'nın PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edildi. Büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan 2 teröristin ifadeleri sonrası ekipler, ilçede toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilogram patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.

ANKARA,


Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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