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Bursa'da eylem yasağı

6 saat önce

Bursa Valiliği, güneydoğuda bazı belediyelere kayyum atanmasını protesto için eylem yapılmasını yasakladı.

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Bursa Valiliği, güneydoğuda bazı belediyelere kayyum atanmasını protesto için eylem yapılmasını yasakladı.


Valilikten yapılan açıklamada, " Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek maksadıyla yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylemler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince Bursa il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5.9.2019 günü saat 00.01'den 19.9.2019 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile valilik makamının 2019/7654 sayılı kararı ile yasaklanmıştır" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Diyarbakır, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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