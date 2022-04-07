Bursa'da ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu - Son Dakika
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Bursa'da ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

07.04.2022 13:01
Bursa'da ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu.

İznik'e turist olarak gelen, Daria Yaroshenko bir lokantada yemek yediği esnada Ayasofya Camisi'nden gelen ezan sesini duydu.

Ezan sesinden etkilenen Yaroshenko, daha sonra eşiyle camiye giderek ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı.

Yaroshenko, ezandan etkilendiğini belirterek Müslüman olmak istediğini söyledi.

Daha sonra ilçe müftülüğüne giden Yaroshenko, burada kelimeişehadet getirip Müslüman oldu.

Daria Yaroshenko, tarihi bir yer olması nedeniyle İznik'e geziye geldiğini ve ezan sesini duyduğunu söyledi.

Çok etkilendiğini anlatan Yaroshenko, "Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur'an-ı Kerim'i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaştan çok etkilendiğini belirten Yaroshenko, akrabalarının hayatlarından endişe ettiğini, çok üzüldüğünü, savaş bitince de ülkesine geri döneceğini dile getirdi.

İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş ise ilçeye gezmek için gelen Yalova'da ikamet eden Yaroshenko'nun duyduğu ezan sesinden etkilenerek kendilerine başvurduğunu aktardı.

Yaroshenko'ya şehadet belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye ettiklerini kaydeden Yavaş, "Mübarek ramazan ayında meydana gelen güzel olaydan son derece mutlu olduk. Başta kardeşimizi, eşini ve ezanı okuyan hocamızı tebrik ediyoruz. Ezanların güzel okunması bu tip güzel olaylara vesile olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'da ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

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Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Müslüman, İznik, Bursa, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu - Son Dakika


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