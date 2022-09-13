BURSA'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ 7 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Nusret Aslan (49) yönetimindeki 16 S 6850 plakalı, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Aslan ile işçiler Yusuf Çelik (28), İsa Çelik (55), Berkan Teke (24), İbrahim Cengiz (23), Samet Can (30) ve Şaban Önder (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Çelik, babası İsa Çelik'in sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)